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Lösemiden kurtuldu, geleceğe umutla bakıyor

Ayvalık ilçesinde 5 yıl süren zorlu tedavi sürecinin ardından lösemiyi yenerek sağlığına yeniden kavuşan 16 yaşındaki Öykü Geçermiş, doku ve kan uyumunu kontrol eden bir sağlıkçı olmayı hedefliyor- Öykü Geçermiş:- "Doktorlarımın tavsiyelerine harfiyen uydum. Pozitif düşünerek her zaman moralimi yüksek tutmaya çalıştım"

20 Ağustos 2019 Salı 13:19
Lösemiden kurtuldu, geleceğe umutla bakıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 5 yıl önce yakalandığı lösemi hastalığını uygun bir kök hücrenin bulunmasıyla yenen 16 yaşındaki Öykü Geçermiş sağlıkçı olmayı hedefliyor.

Lösemi hastası olduğunu öğrendikten sonra uzun soluklu tedavi süreci geçiren genç kız, Almanya'daki bir kök hücre bağışçısından yapılan nakille yeniden hayata tutundu.

Öykü Geçermiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, lösemiye yakalandığını öğrendiğinde bunun ciddi bir hastalık olduğunu bilmediğini söyledi. Zamanla durumun ciddiyetini anladığını belirten Geçermiş, "Doktorlarımın tavsiyelerine harfiyen uydum. Pozitif düşünerek her zaman moralimi yüksek tutmaya çalıştım." dedi.

Bunun atlatılamayacak bir hastalık olmadığını vurgulayan Geçermiş, lösemiye yakalananlara hayata her zamankinden daha güçlü sarılmalarını tavsiye etti. Geçermiş, "Gelecekte moleküler biyoloji ve genetik dallarında eğitim görerek donör ve kan uyumunu kontrol eden bir sağlıkçı olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Anne Sebahat Geçermiş de hastalığı ilk öğrendiklerinde büyük şok yaşadıklarını anlattı. Tedavi sürecinde inançlarını hiç yitirmediklerini anlatan Geçermiş, "Kötü sonu asla düşünmedik, umutla yaşadık. Lösemi tedavisi görüp de iyileşen binlerce hasta vardı. Bu hastaları görmek bize çok büyük moral veriyordu. Özellikle hastaların anneleri, moral ve umut konularına çok özen göstermeli. Zira bu hastalıkla mücadele eden çocukların başlarında yüzde 90 anneler kalıyor." diye konuştu.

Baba Cenk Geçermiş, kızının hastalığı süresince yaşadıkları zorlukları kaleme aldığı "Umudunu Yitirme" adlı bir kitabının tüm gelirini, Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji Derneği ile Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğine bağışladığını aktardı.

- Sanatçı Bennu Yıldırımlar'dan ziyaret

Öykü ve ailesini ziyaret eden oyuncu Bennu Yıldırımlar ise Cenk Geçermiş'in yazdığı kitabına önemine dikkati çekti. Kitapta, ilik nakliyle ilgili yaşanmış bir öykü bulunduğunu söyleyen Yıldırımlar, "Bence bu konuda insanlarımızın daha da hassas davranması gerekiyor. Toplum olarak birbirimizle daha fazla paylaşımlarda bulunmamız gerekiyor. Allah, tüm lösemi hastası çocuklarımıza ve insanlarımıza bir an önce şifa versin." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:19
  1. Balıkesir
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  3. lösemi
  4. umudunu hiç yitirme

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