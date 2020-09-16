Lösemi hastası "Maskeli Şebnem" son yolculuğuna sevenlerince uğurlandı

ANTALYA (AA) - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

2018'in eylül ayında lösemi tanısı konulan Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Köseoğlu, iki yıllık mücadeleyi kaybetti.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Köseoğlu'nun son isteği ise ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından gerçekleştirildi. İyileşmesi veya ölmesi halinde Alanya girişinde konvoyla karşılanmayı isteyen Köseoğlu'nun cenazesi yüzlerce araç eşliğinde Hacıbaba Mezarlığı'na götürüldü.



İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseoğlu, Azakoğlu Aile Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Köseoğlu'nun yakınları, mesai arkadaşlarının yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şebnem Köseoğlu 2018 eylül ayında yakalandığı lösemi hastalığını 3 aylık kemoterapinin ardından yenmiş ancak 2019 mayıs ayındaki rutin kontrollerde ikinci kez lösemiye yakalanmıştı.

İstanbul'daki bir hastanede tedavisine başlanan Köseoğlu için sosyal medyada kök hücre bağışı için kampanya başlatılmıştı. 11 Aralık 2019'da ilik nakli yapılan Köseoğlu, Nisan 2020'deki rutin kontrollerine hastalığının üçüncü kez nüksettiğini öğrenmişti.

Köseoğlu, lösemiye karşı verdiği mücadele dolayısıyla "Maskeli Şebnem" adıyla da biliniyordu.





