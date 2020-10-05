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Aktüel Lösemi hastası 10 yaşındaki Ahmet için kampanya başlatıldı
Aktüel

Lösemi hastası 10 yaşındaki Ahmet için kampanya başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:44:59 -
Lösemi hastası 10 yaşındaki Ahmet için kampanya başlatıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki yıl önce lösemi teşhisi konulan 10 yaşındaki Ahmet Ezer için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Antakya ve Reyhanlı şubeleri tarafından Reyhanlı Belediyesi önünde gerçekleştirilen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ahmet Ezer'in kuzeni Mustafa Devecioğlu, yaptığı açıklamada, ilik bekleyen tüm çocukların yüzünün bir an önce gülmesini istediklerini söyledi.

Kuzeni Ahmet'in iki yıldır lösemi ile mücadele ettiğini belirten Devecioğlu, Antakya ve Reyhanlı'da Kızılay'ın destekleriyle başlatılan kök hücre ve kan bağışı kampanyasının güzel sonuçlanmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Devecioğlu, duyarlı olan tüm bağışçılara teşekkür etti.


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