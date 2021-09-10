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Dünya Los Angeles'ta öğrencilere koronavirüs aşısı zorunluluğu
Dünya

Los Angeles'ta öğrencilere koronavirüs aşısı zorunluluğu

ABD’nin Los Angeles şehrinde ortaokul ve lise öğrencilerine koronavirüs aşısı zorunlu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 05:31:00 -
Los Angeles'ta öğrencilere koronavirüs aşısı zorunluluğu

Ülkenin ikinci büyük eğitim bölgesi olan Los Angeles’ta eğitim kurulu, 12 yaşından büyük öğrencilerin okula devam edebilmesi için aşı olmalarını oylamayla kabul etti.

Böylece Los Angeles, ülkede aşıyı ortaöğretim ve liselerde zorunlu tutan ilk büyük öğretim bölgesi oldu.

Los Angeles’ta spor ve diğer aktivitelere katılan öğrencilerin ekim sonuna, geri kalan öğrencilerinse 19 Aralık’a kadar iki aşısını da tamamlamış olması isteniyor.

Temmuz ortasından ağustos ortasına kadar çocuk Kovid-19 vakalarında büyük bir artışın görüldüğü Los Angeles’ta okulların maske ve test düzenlemeleriyle açılmasından sonra vakalarda düşüş yaşanmıştı.

600 binden fazla öğrencinin okula devam ettiği bölgede, tüm öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının haftada bir Kovid-19 testi yapılması zorunluluğu bulunuyordu.

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