  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Los Angeles’ta herkese korona testi yapılacak

ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde yaşayan herkese ücretsiz olarak korona virüs testi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:37:15 -
Los Angeles’ta herkese korona testi yapılacak

ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde yaşayan herkese ücretsiz olarak korona virüs testi yapılacak.


ABD’de korona virüs vaka sayısı 1 milyonu geçerken, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti dün yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan herkesin şehirde açılan test merkezlerinde ücretsiz korona virüs testi yaptırabileceğini duyurdu.



ABD’de bir ilk


Garcetti, ABD’de bulunan büyük şehirler içerisinde Los Angeles’ın testi tüm halka uygulamaya başlayan ilk şehir olduğunu ifade ederek, “Ancak öncelik halen semptomları gösterenlere verilecek” dedi.



Sadece semptomları olanlara yapılıyordu


Bugüne kadar yeterli alt yapının bulunmaması nedeniyle testler sadece sağlık personelleri, ilk yardım ve yaşlı bakım evleri çalışanları gibi kişiler ile semptom gösteren kişilere yapılıyordu.



Evde kal kuralını yumuşatmak için gerekli


Yetkililer, herkese korona virüs testi yapılmasının hem kaç kişinin gerçekten hasta olduğunu hem de yayılmasının önlenmesi noktasında önem taşıdığını söyledi. Ancak bu bilgilerin elde edilmesi ile “Evde Kal” kuralının yumuşatılabileceğini ifade eden yetkililer, ne kadar yumuşatılabileceğinin de bu testlere göre belirleneceğini ifade etti.


Los Angeles bölgesinde şu ana kadar 22 bin 485 vaka tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 56 olarak açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı