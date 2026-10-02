Los Angeles Times’ta tepki çeken İsrail haritası! Filistin’i yok saydılar

Los Angeles Times’ta yayımlanan İsrail turizm kampanyası sosyal medyada tartışma başlattı.

“Israel: Land of Creation” kampanyası kapsamında hazırlanan “Israel Travel Guide: How to Explore Sacred Sites, Deserts & Coastlines” başlıklı içerik, gazetenin internet sitesinde “Paid Program” etiketiyle yer aldı. İçerik LA Times Studios tarafından yayımlandı.

FİLİSTİN SINIRLARI HARİTADA YOK

Tepkilerin merkezinde ise turizm rehberinde kullanılan harita bulunuyor.

Haritada Akdeniz ile Ürdün Nehri arasındaki bölge tek bir bütün halinde gösterilirken Batı Şeria ve Gazze'yi ayıran sınırlar yer almıyor. İşgal altındaki Golan Tepeleri de haritada İsrail sınırları içerisinde gösteriliyor.

Söz konusu görüntü sosyal medyada tepkiye neden olurken kullanıcılar, Filistin topraklarının haritada yok sayılmasını eleştirdi.

İSRAİL TURİZM BAKANLIĞI DESTEKLİ KAMPANYA

Tartışma konusu içerik sıradan bir seyahat haberi değil.

“Ücretli program” olarak işaretlenen çalışma, gazetenin markalı içerik bölümü LA Times Studios tarafından hazırlandı ve İsrail Turizm Bakanlığı'nın resmi turizm kampanyası tarafından finanse edildi. Los Angeles Times'ın seyahat sayfasında İsrail'i tanıtan başka ücretli içerikler de bulunuyor.

LA TIMES MUHABİRİNDEN AÇIKLAMA

Tepkilerin büyümesinin ardından Los Angeles Times muhabiri James Queally, sosyal medya üzerinden konuya açıklık getirdi.

Queally, söz konusu içeriğin gazetenin gazetecilik faaliyetlerini yürüten editoryal kadrosu tarafından hazırlanmadığını belirterek LA Times Studios'un ayrı bir markalı içerik yapılanması olduğunu ifade etti. Gazetenin kendisinden ise haberde aktarılan tarih itibarıyla ayrı bir resmî açıklama gelmedi.

GOLAN İÇİN BM'NİN KARARI NET

Haritada İsrail sınırları içerisinde gösterilen Golan Tepeleri konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1981 tarihli 497 sayılı kararı, İsrail'in bölge üzerindeki hukuk ve idaresini dayatma kararını “hükümsüz ve uluslararası hukuki etkiden yoksun” ilan etmişti.

Uluslararası Adalet Divanı da Temmuz 2024 tarihli danışma görüşünde İsrail'in İşgal Altındaki Filistin Toprakları'ndaki devam eden varlığının hukuka aykırı olduğunu bildirmişti

DAHA ÖNCE DE HARİTA KRİZİ YAŞANMIŞTI

Benzer bir tartışma İngiltere'de de yaşanmıştı.

İngiltere Reklam Standartları Kurumu, 2012 yılında İsrail Hükümeti Turizm Ofisi tarafından hazırlanan bir reklamı, kullanılan haritanın Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Golan Tepeleri'nin İsrail'in parçası olduğu izlenimini vermesi nedeniyle yanıltıcı bulmuştu.