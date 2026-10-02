81 ilde kapılar birer birer çalınıyor! Elektrik sayaçları apar topar sökülmeye başlandı
EPDK'nın 1 Mart 2026'da yürürlüğe koyduğu mevzuat doğrultusunda, 81 ildeki binalarda kullanılan eski tip elektrik sayaçlarının sökülerek yerlerine akıllı sayaçların takılması için saha çalışmaları hız kazandı. Uzaktan haberleşme özelliğine sahip yeni nesil sistemler sayesinde görevlilerin binaları gezerek sayaç okuma dönemi kademeli olarak son bulurken, veriler dijital ortamda anlık olarak merkeze aktarılmaya başlandı. Operasyonun 2028 yılına kadar tamamen tamamlanarak tüm abonelerin akıllı şebekeye entegre edilmesi hedefleniyor.