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81 ilde kapılar birer birer çalınıyor! Elektrik sayaçları apar topar sökülmeye başlandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

81 ilde kapılar birer birer çalınıyor! Elektrik sayaçları apar topar sökülmeye başlandı

EPDK'nın 1 Mart 2026'da yürürlüğe koyduğu mevzuat doğrultusunda, 81 ildeki binalarda kullanılan eski tip elektrik sayaçlarının sökülerek yerlerine akıllı sayaçların takılması için saha çalışmaları hız kazandı. Uzaktan haberleşme özelliğine sahip yeni nesil sistemler sayesinde görevlilerin binaları gezerek sayaç okuma dönemi kademeli olarak son bulurken, veriler dijital ortamda anlık olarak merkeze aktarılmaya başlandı. Operasyonun 2028 yılına kadar tamamen tamamlanarak tüm abonelerin akıllı şebekeye entegre edilmesi hedefleniyor.

#1
Foto - 81 ilde kapılar birer birer çalınıyor! Elektrik sayaçları apar topar sökülmeye başlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmi Gazete’de yayımlanan kararı doğrultusunda, 81 ildeki binalarda kullanılan eski tip elektrik sayaçlarının sökülerek yerlerine akıllı sayaçların takılması için saha çalışmaları başlatıldı.

#2
Foto - 81 ilde kapılar birer birer çalınıyor! Elektrik sayaçları apar topar sökülmeye başlandı

Sözcü'de yer alan habere göre; 1 Mart 2026'da yürürlüğe giren mevzuatla hız kazanan ve milyonlarca aboneyi kapsayan bu altyapı dönüşümünün, 2028 yılına kadar tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

#3
Foto - 81 ilde kapılar birer birer çalınıyor! Elektrik sayaçları apar topar sökülmeye başlandı

Uzaktan haberleşme özelliğine sahip yeni nesil sistemler sayesinde, görevlilerin binaları tek tek gezerek sayaç okuma uygulaması kademeli olarak tarihe karışacak. Elektrik tüketim verileri dijital ortamda anlık olarak merkeze iletilecek. Bu sistem, hatalı okuma riskini ortadan kaldırırken faturalandırma süreçlerinin tamamen şeffaf ve güvenilir olmasını sağlayacak.

#4
Foto - 81 ilde kapılar birer birer çalınıyor! Elektrik sayaçları apar topar sökülmeye başlandı

Aynı zamanda iletişim kopuklukları veya arıza durumları dağıtım şirketlerince 7/24 uzaktan izlenerek anında kayıt altına alınacak. Sökülen cihazların yerine, binanın yapısına ve tüketim kapasitesine göre iki farklı akıllı sistem entegre ediliyor. Yıllık elektrik tüketimi 10 megavatsaatin (MWh) üzerinde olan adreslere, doğrudan uzaktan haberleşme yeteneğine sahip gelişmiş akıllı sayaçlar takılıyor.

#5
Foto - 81 ilde kapılar birer birer çalınıyor! Elektrik sayaçları apar topar sökülmeye başlandı

Ortak panosunda 4 veya daha fazla sayaç bulunan tüm yeni ve mevcut binalarda, verileri merkezi sisteme aktaran akıllı sayaç altyapısının kurulması zorunlu tutuluyor. Dağıtım şirketleri, planlanan operasyonu belirli bir öncelik sırasına göre yürütüyor.

#6
Foto - 81 ilde kapılar birer birer çalınıyor! Elektrik sayaçları apar topar sökülmeye başlandı

Önceki yıl veya içinde bulunulan yıl tüketimi 10 megavatsaati aşan aboneler ile kendi elektrik tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler ilk sırada yer alıyor.

#7
Foto - 81 ilde kapılar birer birer çalınıyor! Elektrik sayaçları apar topar sökülmeye başlandı

Değişimi zorunlu olan sayaçların 1 Ocak 2027 tarihine kadar yüzde 70'inin, 1 Ocak 2028 itibarıyla ise yüzde 100'ünün sökülüp yeni nesil akıllı sistemlerle değiştirilmesi planlanıyor.

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