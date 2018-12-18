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L’oréal Türkiye’den 75 bin TL’lik burs

L’Oréal Türkiye’nin UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğiyle hayata geçirdiği “Bilim Kadınları İçin” programında 6 genç bilim kadınının her birine araştırmalarında kullanmak üzere 75 bin TL burs verilecek.

18 Aralık 2018 Salı 09:56
L’oréal Türkiye’den 75 bin TL’lik burs

L’Oréal Türkiye’nin kadınların bilime katkısını desteklemek amacıyla UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğiyle hayata geçirdiği “Bilim Kadınları İçin” programının 2019 başvuru süreci başladı. “Bilim Kadınları İçin” programı için seçilen 6 genç bilim kadınının her birine araştırmalarında kullanmak üzere 75 bin TL burs verilecek. Burs başvuruları 20 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Bilimsel yetenekleri kanıtlanmış ve doktora derecesine sahip, 31 Aralık 2018 itibariyle 40 yaşından gün almamış tüm genç Bilim Kadınları bu burs programına başvurabiliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:56
  1. L’Oréal Türkiye
  2. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
  3. Bilim Kadınları İçin

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