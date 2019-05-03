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Lopez: Biz bu iş için hazırlandık

Venezuela'da ev hapsinden kaçan muhalif lider Leopoldo Lopez, 30 Nisan'daki başarısız askeri ve sivil kalkışmaya ilişkin, "Bu rastgele yapılmış bir şey değil, biz bu iş için hazırlandık." dedi

03 Mayıs 2019 Cuma 07:11
Lopez: Biz bu iş için hazırlandık

İspanya'nın Caracas Büyükelçiliği önünde basına açıklamalarda bulunan Lopez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti devrilene kadar dinlenmeyeceğini söyleyerek, halkı sokağa çağırdı.

Lopez, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İspanya halkına teşekkür ederek, "Burada konuk olarak kalıyorum ve bu durum böyle devam edecek." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Lopez, ordudan yüksek rütbelilerle görüştüğünü belirterek, "Ev hapsindeyken, 3 haftadan daha fazla bir süre boyunca komutanlar ve generallerle toplantılar yaptım. Onlarla hükümet gaspını sona erdirmek üzere karar kıldık. Şunu bilmek lazım, 30 nisanda başlayan şey geri döndürülemez bir süreçtir." iddiasında bulundu.

"Bu rastgele yapılmış bir şey değil, biz bu iş için hazırlandık"

Lopez, 30 Nisandaki başarısız askeri ve sivil kalkışmanın bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Bu rastgele yapılmış bir şey değil, biz bu iş için hazırlandık. Bunun fark edildiğini zannediyorum." ifadelerini kullandı.

Çeşitli ülkelerden oluşan bir koalisyon kurulduğunu hatırlatan Lopez, "Ev hapsindeyken Lima Grubu'yla, Avrupa ülkeleri, ABD ve bütün müttefiklerimizle görüştüm. Venezuela'da özgürlükten yana olan bir koalisyon kurma kararı aldık. Bu koalisyonun çok somut bir hedefi var; Venezuela'da özgür seçimler düzenlenmesi. Hem bütün dünyanın hem de Venezuelalılar olarak bizim istediğimiz bu." şeklinde konuştu.

Dün sabah saatlerinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Lopez, Venezuela'da 2014'te şiddet olaylarına dönüşen ve 40'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili davada 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2017'de ev hapsine alınmıştı.

Ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun bağlı olduğu Voluntad Popular Partisinin lideri olarak görülen Lopez, ev hapsi cezasına rağmen 30 Nisan'daki başarısız askeri kalkışmanın adresi Altamira Köprüsü üzerinde görülmüştü.

Kendisini askerlerin serbest bıraktığını iddia eden ve kalkışma sonrası bir süre insanları sokağa çağıran Lopez, daha sonra Şili'nin Caracas'taki Büyükelçiliğine sığınmış, aynı gece vatandaşlığının da bulunduğu İspanya Büyükelçiliğine kaçmıştı. 

Yakalama kararı çıkarıldı

Venezuela'da, 30 Nisan'daki başarısız askeri ve sivil kalkışmanın arkasındaki isimlerden Leopoldo Lopez hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) başkent Caracas'ta ev hapsinde olmasına karşın Juan Guaido'nun başlattığı kalkışmaya katılan ve ardından önce Şili, daha sonra İspanya Büyükelçiliğine sığınan Voluntad Popular'ın (VP) lideri Lopez hakkında yakalama kararı aldı. TSJ, kararı uygulaması için Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisini (SEBIN) görevlendirdi.

Mahkeme ayrıca, Lopez’in cezasının kalan 8 yıllık kısmını evinde değil askeri cezaevinde geçirmesine hükmetti.

Venezuela'da 2014'te şiddet olaylarına dönüşen ve 40'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili davada 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Lopez, 2017'de ev hapsine alınmıştı.

Ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun bağlı olduğu VP'nin lideri olarak görülen Lopez, ev hapsi cezasına rağmen 30 Nisan'daki başarısız askeri kalkışmanın adresi Altamira Köprüsü üzerinde görülmüştü.

Kendisini askerlerin serbest bıraktığını iddia eden ve kalkışma sonrası bir süre insanları sokağa çağıran Lopez daha sonra Şili'nin Caracas'taki Büyükelçiliğine sığınmış, aynı gece vatandaşlığının da bulunduğu İspanya Büyükelçiliğine kaçmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 06:20
  1. Venezuela
  2. muhalif lider
  3. Leopoldo Lopez
  4. Venezuela darbe girişimi
  5. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  6. Venezuela siyasi kriz
  7. son dakika
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