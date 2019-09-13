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Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Londra Fuarı’nda yabancı bir ülke temsilcisinin kendisine Bayraktar TB2 tipi İHA ile ilgili yönelttiği yorumu paylaştı. Demir, “Test sırasında Bayraktar’ın rakiplerinin yerde kaldığını, bizimkinin ise sorunsuzca uçtuğunu anlattılar” dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:57
Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, hem Türkiye’de geliştirilen yerli ve milli teknolojiler hem de uluslararası arenada işbirliği yapılan savunma sanayi sistemleriyle ilgili TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin özellikle taktik İHA alanında önemli bir noktaya geldiğine vurgu yapan Demir, dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından birinin kurulduğu Londra’da Bayraktar TB2 ile ilgili kendisine yöneltilen yorumu paylaştı.

Demir şu ifadeleri kullandı:

Son Londra fuarında yabancı ülkeden bir temsilci önümü kesti. Bizim uçaklar onların ülkesinde çok zor şartlar altında, sıcak ve kumlu bir teste girmişler. 'Tüm ülkelerin uçakları yerde kaldı. O şartlar altında uçuş gerçekleştiremedi. Ancak sizin uçağınız sorunsuzca uçtu ve gösteri yaptı. Diğer ülkeler bu durumu kıskandı. Başarılı bir işti teşekkür ederiz' diyerek bizi tebrik ettiler.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:57
  1. İsmail Demir
  2. Bayraktar TB2

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