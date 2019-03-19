Londra'da silahlı saldırgan alarmı! Yol kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da polisi arayan bir kişinin insanları öldürmek istediğini söylemesi üzerine kentteki bir yol kapatıldı.
19 Mart 2019 Salı 15:34
İngiltere'nin başkenti Londra'da yerel saatle 08:32'de polisi arayan bir kişinin insanları öldürmek istediğini söylemesi üzerine kentteki bir yol kapatıldı.
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