Londra’da Greta Thunberg'e Filistin operasyonu

İklim krizinden sonra rotasını Filistin'e kıran Greta Thunberg, Londra'nın göbeğinde polisle karşı karşıya geldi. İngiltere hükümetinin geçtiğimiz Temmuz ayında "yasaklı örgütler" listesine dahil ettiği Palestine Action (Filistin Eylemi) grubuna destek pankartı açan Thunberg, yaka paça gözaltına alındı.

14 YILA KADAR HAPİS RİSKİ

Londra polisinden yapılan açıklamaya göre, "yasaklı gruba destek" suçlamasıyla ifadesi alınan ünlü aktivist, Mart ayına kadar kefaletle serbest bırakıldı. İngiltere’de yeni yasalar gereği, bu gruba destek verenler veya sembollerini taşıyanlar 14 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabiliyor. Thunberg ise polis müdahalesi sırasında geri adım atmayarak, "Filistin Eylemi mahkumlarını destekliyorum, soykırıma karşıyım" mesajını yineledi.

EYLEM GRUBU NEDEN HEDEFTE?

Haziran ayında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait üsse girerek askeri uçakları kırmızıya boyayan Filistin Eylemi grubu, İngiliz hükümeti tarafından radikal ilan edilmişti. Grubun faaliyetlerinin yasaklanmasının ardından, Londra polisi sokaktaki her türlü destek gösterisine "sıfır tolerans" ile müdahale ediyor.