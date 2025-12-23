  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Karadağ Türkiye konusunda geri adım attı

İslam karşıtı Almanlar şokta! Alman gençler kiliseden çok İslam’a güveniyor!

Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceği bilimle inşa ediyoruz! 153 milyar TL kaynak tahsis ettik

CHP’nin faşist doktoruna İP’liler sahip çıktı: ‘Alt insan türü’ karikatürü yeniden gündemde

Türkiye’nin ilk uçak gemisi İngiltere ve Fransa'yı geride bıraktı ABD ile yarışıyor

Gazze’de ateşkesin sadece adı var! İşgalci Siyonist ağzındaki baklayı çıkardı

Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!

Allah bu millete acımış! Zillet ittifakında biri Mersin’e biri tersine

Sosyal Medyanın "Görünmez" bilgeleri: Hiç fotoğraf paylaşmayan insanlar!
Dünya Londra’da Greta Thunberg'e Filistin operasyonu
Dünya

Londra’da Greta Thunberg'e Filistin operasyonu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Londra’da Greta Thunberg'e Filistin operasyonu

Dünyaca ünlü aktivist Greta Thunberg, İngiltere'nin terör listesine aldığı "Filistin Eylemi" grubuna destek verdiği gerekçesiyle Londra'da gözaltına alındı. Kefaletle serbest kalan Thunberg, "Soykırıma karşıyım" diyerek geri adım atmadı.

İklim krizinden sonra rotasını Filistin'e kıran Greta Thunberg, Londra'nın göbeğinde polisle karşı karşıya geldi. İngiltere hükümetinin geçtiğimiz Temmuz ayında "yasaklı örgütler" listesine dahil ettiği Palestine Action (Filistin Eylemi) grubuna destek pankartı açan Thunberg, yaka paça gözaltına alındı.

14 YILA KADAR HAPİS RİSKİ

Londra polisinden yapılan açıklamaya göre, "yasaklı gruba destek" suçlamasıyla ifadesi alınan ünlü aktivist, Mart ayına kadar kefaletle serbest bırakıldı. İngiltere’de yeni yasalar gereği, bu gruba destek verenler veya sembollerini taşıyanlar 14 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabiliyor. Thunberg ise polis müdahalesi sırasında geri adım atmayarak, "Filistin Eylemi mahkumlarını destekliyorum, soykırıma karşıyım" mesajını yineledi.

EYLEM GRUBU NEDEN HEDEFTE?

Haziran ayında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait üsse girerek askeri uçakları kırmızıya boyayan Filistin Eylemi grubu, İngiliz hükümeti tarafından radikal ilan edilmişti. Grubun faaliyetlerinin yasaklanmasının ardından, Londra polisi sokaktaki her türlü destek gösterisine "sıfır tolerans" ile müdahale ediyor.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğilmedik, bükülmedik, dimdik Filistin halkının yanındayız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğilmedik, bükülmedik, dimdik Filistin halkının yanındayız!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğilmedik, bükülmedik, dimdik Filistin halkının yanındayız!

1 Ocak’ta Galata Köprüsünde! Milyonlar Filistin ve Kudüs için buluşuyor
1 Ocak’ta Galata Köprüsünde! Milyonlar Filistin ve Kudüs için buluşuyor

Gündem

1 Ocak’ta Galata Köprüsünde! Milyonlar Filistin ve Kudüs için buluşuyor

Sivil Yahudiler Filistinli çocuğu araçla ezdi!
Sivil Yahudiler Filistinli çocuğu araçla ezdi!

Dünya

Sivil Yahudiler Filistinli çocuğu araçla ezdi!

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsrail'in Filistinli esirleri organlarını aldıktan sonra öldürdüğünü söyledi
Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsrail'in Filistinli esirleri organlarını aldıktan sonra öldürdüğünü söyledi

Dünya

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsrail'in Filistinli esirleri organlarını aldıktan sonra öldürdüğünü söyledi

İnsanlıktan nasibini almamış müptezel... Filistinli esirler için "timsah" istedi
İnsanlıktan nasibini almamış müptezel... Filistinli esirler için "timsah" istedi

Gündem

İnsanlıktan nasibini almamış müptezel... Filistinli esirler için "timsah" istedi

İsrail Batı Yaka'da biri çocuk 2 Filistinliyi şehid etti
İsrail Batı Yaka'da biri çocuk 2 Filistinliyi şehid etti

Dünya

İsrail Batı Yaka'da biri çocuk 2 Filistinliyi şehid etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23