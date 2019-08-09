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Londra’da elektrik kesildi, metro ve tren seferleri durdu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın büyük bir kısmında elektriklerin kesildiği öğrenildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 20:56
Londra’da elektrik kesildi, metro ve tren seferleri durdu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın büyük bir kısmında elektriklerin kesildiği öğrenildi. Elektrik kesintisi nedeniyle metro ve tren seferleri iptal edildi. Elektrik arızasından dolayı yolcular karanlıkta kaldı.



Londra’nın büyük bir kısmına elektrik akışının sağlanamadığı öğrenilirken UK Power Network’ten konuya ilişkin açıklama geldi. Elektrik şirketi bu kesintinin bir diğer şirket National Grid’in sisteminde yaşanan bir problemden dolayımeydana geldiğini duyurdu. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Londrave Güney Doğu’nun büyük bir kısmının elektrik kesintisinden etkilendiğinin farkındayız. Tüketicileri etkileyen bu durumun National Grid’ın yaşadığı bir problemden kaynaklandığına inanıyoruz. Bireysel twitlere şuanda cevap veremeyebiliriz. Lütfen güncellemeler için takipte kalın” ifadelerine yer verildi.



Metro ve tren seferleri de durdu


Londra Ulaştırma Kurumu, başkent Londra’daki trafik ışıklarının da durumdan etkilediğini açıkladı. Kurum, Londra halkını yolları kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kurum ayrıca, Thameslink, Southern ve Gatwick Express trenlerinin aynı zamanda Victoria Hattı ve Londra Metrosu’nun seferlerinin iptal olduğunu belirtti. Elektrik arızasından dolayı kaynaklanan sıkıntıyla birlikte karanlıkta kalan yolculardan bazıları Victoria hattında karanlık anların fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 20:56
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