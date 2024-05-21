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Dünya Londra seferini yapan uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 kişi öldü 30 kişi yaralandı
Dünya

Londra seferini yapan uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 kişi öldü 30 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-05-21 16:44:02 - 2024-05-21 16:44:02
Londra seferini yapan uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 kişi öldü 30 kişi yaralandı

Londra-Singapur seferini yapan Singapur Havayollarına ait uçağın girdiği türbülans sonucu 1 kişi hayatını kaybederken en az 30 kişi yaralandı.

Singapur Havayolları'ndan yapılan açıklamada, Londra'dan Singapur'a giden "SQ321" sefer sayılı uçağın yerel saatle 15.45'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, toplam 211 yolcu ve 18 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın, tropikal fırtınaların yaşandığı bölgedeki hava sahasında şiddetli türbülansa girdiği kaydedildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uçağın türbülansa girmesi nedeniyle 1 yolcunun hayatını kaybettiği, 30'dan fazla yolcunun yaralandığı belirtilen açıklamada, "Singapur Hava Yolları merhumun ailesine en derin taziyelerini sunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Merkezi Tayland'da bulunan yayın kuruluşu 3PlusNews da acil durum ekiplerinin olaydan etkilenenlere tıbbi müdahalede bulunduğunu belirtti.
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Uçağın yerel saatle 18.10'da Singapur Changi Havaalanı'na inmesi planlanıyordu.

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