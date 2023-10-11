Londra Luton Havalimanı'nda yangın! Tüm uçuşlar askıya alındı
İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Luton Havalimanı'nın otoparkında yangın çıktı. Yangının kısa sürede tüm otoparka yayılması nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı.
Havalimanı sözcüsü, itfaiyenin terminal otoparkında çıkan yangına müdahale ettiğini açıkladı.
Yangının park halindeki bir araçta başlayarak büyüdüğü belirtildi.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.
Havalimanında uçuşlar askıya alındı, yetkilileri bölgeye seyahat edilmemesini istedi.
Kaynak: TRTHABER
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