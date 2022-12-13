Londra kar altında kaldı!
İngiltere'nin kuzeyinde başlayan kar yağışı başkent Londra'yı etkisi altına aldı. İki yıl sonra yağan kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi. Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda gecikmeler yaşanıyor ve okullar 1 gün tatil edildi. Uzmanlar kar yağışı hafta sonuna kadar devam edeceğini belirttiler.
İngiltere’nin kuzeyinde hafta sonu başlayan kar yağışı, başkent Londra’ya ulaştı. Pazar akşamı bastıran kar, ilk olarak havaalanlarını etkiledi. Pistlerin temizliği için havaalanları bir süreliğine kapandı. Yüzlerce uçuş iptal edildi. Başkentteki tüm havaalanlarında uçuşlar gecikmeli olarak yapılıyor.
Sinyalizasyon sistemi dondu
Donma noktasının oldukça altında seyreden sıcaklık nedeniyle demiryolu sinyalizasyon sistemi arızalandı. Başkent Londra’dan diğer şehirlere düzenlenen seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanıyor. Başkent içindeki toplu taşıma gecikmeli olarak gerçekleşiyor.
Kar yağışı nedeniyle başkent Londra ve birçok şehirde okullar bir günlüğüne tatil edildi. Okullar, yerel hava koşullarına bağlı olarak eğitime başlayacak.
Bagajda halı parçası bulundurun
İngiltere’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle yetkililer önemli uyarılar yapıyor. Vatandaşlara zorunluluk dışında seyahatten kaçınma çağrısı yapılırken, seyahat edenlere ‘Yanınıza kalın giysi, şarjlı cep telefonu, yiyecek ve içecek alın’ tavsiyesi yapıldı. Sürücülere ise ‘’Bagajda bir çuval veya halı parçası bulundurun. Sıkıştığınızda lastiğin altına yerleştirerek çekiş sağlayabilirsiniz.’’ uyarısında bulunuldu.
Göle düşen çocuklar aranıyor
Öte yandan ülkenin orta kesimlerindeki Birmingham’da gölün buzlanmış yüzeyinde gezerken buzun kırılması sonucu suya düşen çocukları arama çalışması sürüyor. Pazar günü öğleden sonra yaşanan olayda 4 çocuk kurtarıldı. Çocukların sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Ekiplerin göldeki arama çalışması sürüyor. Görgü tanıkları, göl üzerinde 6 çocuğun olduğunu belirtiyor.
Soğuk hava dalgası sürecek
İngiltere’yi etkisi altına alan buzlanma, sis ve kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Pazar gecesi hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü İskoçya’da salı akşamı yeniden kar yağışı bekleniyor. Yağışların, özellikle İskoçya ve güneybatı İngiltere’de etkili olması bekleniyor.