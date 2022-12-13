Londra kar altında kaldı!

İngiltere’nin kuzeyinde hafta sonu başlayan kar yağışı, başkent Londra’ya ulaştı. Pazar akşamı bastıran kar, ilk olarak havaalanlarını etkiledi. Pistlerin temizliği için havaalanları bir süreliğine kapandı. Yüzlerce uçuş iptal edildi. Başkentteki tüm havaalanlarında uçuşlar gecikmeli olarak yapılıyor.

Sinyalizasyon sistemi dondu

Donma noktasının oldukça altında seyreden sıcaklık nedeniyle demiryolu sinyalizasyon sistemi arızalandı. Başkent Londra’dan diğer şehirlere düzenlenen seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanıyor. Başkent içindeki toplu taşıma gecikmeli olarak gerçekleşiyor.

Kar yağışı nedeniyle başkent Londra ve birçok şehirde okullar bir günlüğüne tatil edildi. Okullar, yerel hava koşullarına bağlı olarak eğitime başlayacak.

Bagajda halı parçası bulundurun

İngiltere’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle yetkililer önemli uyarılar yapıyor. Vatandaşlara zorunluluk dışında seyahatten kaçınma çağrısı yapılırken, seyahat edenlere ‘Yanınıza kalın giysi, şarjlı cep telefonu, yiyecek ve içecek alın’ tavsiyesi yapıldı. Sürücülere ise ‘’Bagajda bir çuval veya halı parçası bulundurun. Sıkıştığınızda lastiğin altına yerleştirerek çekiş sağlayabilirsiniz.’’ uyarısında bulunuldu.

Göle düşen çocuklar aranıyor

Öte yandan ülkenin orta kesimlerindeki Birmingham’da gölün buzlanmış yüzeyinde gezerken buzun kırılması sonucu suya düşen çocukları arama çalışması sürüyor. Pazar günü öğleden sonra yaşanan olayda 4 çocuk kurtarıldı. Çocukların sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Ekiplerin göldeki arama çalışması sürüyor. Görgü tanıkları, göl üzerinde 6 çocuğun olduğunu belirtiyor.

Soğuk hava dalgası sürecek

İngiltere’yi etkisi altına alan buzlanma, sis ve kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Pazar gecesi hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü İskoçya’da salı akşamı yeniden kar yağışı bekleniyor. Yağışların, özellikle İskoçya ve güneybatı İngiltere’de etkili olması bekleniyor.