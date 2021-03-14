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Spor Londra derbisinde gülen taraf Arsenal oldu
Spor

Londra derbisinde gülen taraf Arsenal oldu

Arsenal ile Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Londra derbisinde kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta 2-1'lik skorla gülen taraf Arsenal oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 22:22:00 -
Londra derbisinde gülen taraf Arsenal oldu

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Emirates Stadı'nda yapılan maçın 33. dakikasında Erik Lamela, attığı "rabona" golüyle Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi.

Arsenal'da 44. dakikada sahneye çıkan Martin Odegaard beraberliği sağlarken, Alexandre Lacazette 64. dakikadaki penaltı golüyle maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

Lamela atıldı

Tottenhamlı Lamela, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Arsenal bu galibiyetle puanını 41'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Tottenham ise 45 puanla 7. sırada kaldı.

 

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