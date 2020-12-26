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Spor Londra derbisinde Chelsea'yi 3-1 yenen Arsenal, kötü gidişe "dur" dedi
Spor

Londra derbisinde Chelsea'yi 3-1 yenen Arsenal, kötü gidişe "dur" dedi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 22:33:59 -
Londra derbisinde Chelsea'yi 3-1 yenen Arsenal, kötü gidişe "dur" dedi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Chelsea'yi 3-1 yenerek haftalar sonra galip geldi.

Premier Lig'de kötü günler geçiren Arsenal, 15. hafta mücadelesinde Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 34. dakikada Alexandre Lacazette'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Hücum oyununu sürdüren Arsenal, 44. dakikada Granit Xhaka'nın frikikten attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan, ikinci yarıya da etkili başlayan "Topçular", 56. dakikada Bukayo Saka ile skoru 3-0'a taşıdı.

Chelsea'nin 85. dakikada Tammy Abraham ile bulduğu gol, mavi-beyazlı ekibi mağlubiyetten kurtaramadı.

1 Kasım'da Manchester United'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından oynadığı 8'inci lig maçında galip gelen Arsenal, puanını 17'ye yükseltti.

Zirve mücadelesi veren Chelsea ise 25 puanda kaldı.

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