Londra borsa tarihinde bir ilk yaşadı

ÇİN Sanayi ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) çift para birimli yeşil/sürdürülebilir tahvili, dün Londra Borsası'nda satışa çıktı

ICBC Londra'nın ilk kez ihraç ettiği yeşil tahvil, aynı zamanda Londra Borsası tarihindeki en yüksek meblağda çıkarılan tahvil niteliğinde.

ICBC Londra Şubesi Genel Müdürü Han Ruixiang, tahvil ihracı yoluyla sermaye piyasasından sağlanacak fonun tamamının Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelerde temiz ulaşım, yenilenebilir enerji ve denizde rüzgâr enerjisi gibi yeşil projelerde kullanılacağını bildirdi.

Han Ruixiang'ın verdiği bilgilere göre 1,58 milyar dolar değerindeki yeşil tahvil, üç veya beş yıl vadeli olan 500 milyon dolar değerindeki değişken faizli tahvil ve 3 yıl vadeli 500 milyon Eurodeğerindeki değişken faizli tahvilden oluşuyor.