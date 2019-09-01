Londra Belediye Başkan'ından Donald Trump'a sert sözler

Belediye BaşkanıSadık Han, Trump ve Avrupa'da ona benzer muhafazakar kanatta yer alan siyasetçileri topa tuttu. Polonya'daki 2. Dünya Savaşı anmalarına katılan Han, demokrasinin dünya çapında tehlike altında olduğunu savundu.

The Observer'a yazdığı yazıda Han, "70 yıl sonra ilk kez, 2. Dünya Savaşı'ndan çıkarılan dersler unutuluyor ya da daha kötüsü, yeniden yazılıyor." yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ı "beyaz milliyetçiliğinin (ırkçılığının) dünya çapındaki poster çocuğu" olarak tasvir eden Han, İtalya'dan Matteo Salvini'yi, Fransa'dan Marine Le Pen'i, Macaristan'dan Viktor Orban'ı ve Polonya'nın Hukuk ve Adalet Partisi'ni Trump'ın Avrupa'daki izdüşümleri olarak ifade etti.

"Dünya çapındaki bu etki, İngiltere'de de görülüyor." diyen Han, Boris Johnson'ı da ırkçılıkla suçladı.

Sadık Han, 2016'da İşçi Partisi'nden Londra Belediye Başkanı seçilerek Batı Avrupa ülkelerindeki büyükşehirlerde belediye başkanı olan ilk Müslüman siyasetçi olmasıyla tanınıyor.

KAYNAK: HABER 7