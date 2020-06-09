Londra Belediye Başkanı Khan talimat verdi: "Köle tacirlerinin heykelleri kaldırılmalı"

LONDRA (İHA) – ABD’de polis şiddeti sonucu ölen George Floyd’un ardından ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken, Londra’nın Belediye Başkanı Sadıq Khan, "Londra kentinde kölecilikle ilişkilendirilebilecek tüm heykellerin kaldırılması için çalışmalar yapılmalı" dedi.

ABD’de gözaltına alındığı sırada polis şiddeti sonucu ölen 46 yaşındaki George Floyd’un ardından birçok ülkede ırkçılık karşıtı protestolar gerçekleştiriliyor. İngiltere’de de Londra, Manchester ve Bristol şehrinde binlerce kişi "Black Lives Matter" (siyahilerin hayatı önemlidir) ve "I can’t breath" (nefes alamıyorum) sloganları atarak yürüyüş düzenlemişti. Bristol şehrinde gerçekleştirilen eylemler sırasında 17. yüzyılda yaşamış ve köle tüccarı olarak bilinen Edward Colston’ın heykelinin ip ve halat yardımı ile yıkılarak nehre atılması tartışmalara neden oldu. Başkent Londra’nın Belediye Başkanı Sadıq Khan, tüm heykellerin gözden geçirilmesi için talimat verdi. Başkan Khan yaptığı açıklamada, "Londra kentinde kölecilikle ilişkilendirilebilecek tüm heykellerin kaldırılması için çalışmalar yapılmalı" dedi.

Khan, söz konusu çalışmaların gerçekleştirmesi için "Kamusal Alanda Çeşitlilik" adıyla bir komisyon kurulduğunu ve gerekli çalışmalara bir an önce başlanacağını duyurdu. Komisyon, kentte yer alan duvar resimlerini, sokak isimlerini, heykelleri ve anıtları gözden geçirerek hangilerinin tarihi, sanatsal ve kültürel olarak temsil değeri olduğu konusunda yönetime tavsiyede bulunacak.

"Rahatsız edici bir gerçek"

Londra’da bulunan birçok sokak ismi, heykel ve tabelaların çoğunun Kraliçe Victoria dönemine (1837-1901) dönemine ait olduğunu belirten Belediye Başkanı Khan, "Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla birlikte köle ticaretinde yer almış ve bu dönemde heykeli veya herhangi bir yer izleri olan kişilerle ilgili gerekli çalışmaları yapmak için en kısa sürede harekete geçeceğiz" diye konuştu.

"Ulusumuzun ve kentimizin zenginliğinin büyük bir kısmını köle ticaretindeki rolüne borçlu olması, rahatsız edici bir gerçek" diyen Khan, "Başkentimizdeki farklı toplumların bu kentin yaşamına katkısı bilerek görmezden gelinmiştir" dedi.