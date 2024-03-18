London Business School Yıldız Holding Kadın Platformu’nu Örnek Vaka Seçti

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Harvard Club of New York'ta düzenlenen lansmanda, London Business School’un Yıldız Holding şirketlerinin kadın girişimciliğini desteklemek için yaptığı projeleri anlatan örnek vaka çalışması, üst düzey Birleşmiş Milletler temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile paylaşıldı.

Küresel düzeyde fırsat eşitliği konusunda çalışan çok sayıda kanaat önderi ve kuruluşu bir araya getiren “Kadın Girişimciliğini Geliştirecek Etkin Ekosistemler Oluşturmak” etkinliğinde konuşan Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, “Yıldız Holding'in global değerlerinden biri olan kapsayıcılık ve çeşitliliği odağına alarak çalışmalarına devam eden kadın platformumuz bugüne dek kadınların güçlenmesine yönelik pek çok öncü adım attı. Bu kapsamda Yıldız Holding ve şirketlerinin kadın girişimciliğinin artırılması için yürüttüğü çalışmalar başta olmak üzere fırsat eşitliğinin her alanda tesis edilmesi amacıyla hayata geçirdiği uygulamaların London Business School tarafından örnek bir vaka çalışması haline getirilerek tüm dünyayla paylaşılmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

Ali Ülker: Sürdürülebilir kalkınmanın yolu fırsat eşitliğinden geçiyor

Kadınların ekonomiye katılımını güçlendirmek ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Yıldız Holding Kadın Platformu’nun yürüttüğü çalışmaların küresel ölçekte örnek gösterilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Yıldız Holding olarak çeşitlilik ve kapsayıcılığa verdiğimiz önemle, değer zincirimizdeki herkes için eşit fırsatlar yaratmayı amaçlıyoruz. Ekosistemimizin tamamına yayılan projeler ve iş birlikleriyle, kadınların güçlenmesine katkıda bulunarak daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile yaptığımız ortak çalışmaların yakın zamanda BM Genel Kurulu özel oturumunda tüm dünyaya örnek olarak gösterilmesi ve şimdi de projelerimizin London Business School tarafından başarılı bir vaka örneği olarak raporlaştırılması bu konudaki kararlılığımızı açıkça ortaya koyuyor” dedi.

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