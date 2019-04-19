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Lonca Girişimcilik Merkezi 4'üncü döneme başladı

Kuveyt Türk'ün, hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi 4'üncü dönem eğitimleri başladı

19 Nisan 2019 Cuma 12:44
Lonca Girişimcilik Merkezi 4'üncü döneme başladı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk'ün, yeni fikirleri destekleyip geliştirerek Türk ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi'nde 4'üncü dönem eğitimleri başladı.

Kuveyt Türk'ün Workinton'da düzenlediği eğitimlerin yeni dönemde 11 girişimci ekibe eğitim, mentorluk, kuluçka hizmeti, Ar-Ge desteği gibi ayrıcalıklardan yararlanma imkanı sunulacak.

Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerinin ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, yüzlerce başvuru arasından seçtiği 11 girişimciden oluşan ekiple 4. dönemine başladı.

11 girişimcisinin 4. dönemdeki proje isimleri şu şekilde: Architicket, biProjeksiyon ,Kube, Sopyo, Frise, Yeşil Diyafon, Predy, StuffApp, FilameX, Booking For Kid ve Pollective.

Yeni dönem ekiplerinin tanıtım toplantısı, Lonca'nın ilk döneminden itibaren girişimcilere Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışma alanı sağlayan Workinton'un Sapphire ofisinde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, startupların arasından seçim yapmalarının kolay olmadığını söyledi.

İyi bir fikirin iyi olduğunu ama çok yetersiz olduğunun altını çizen Yılmaz, "İyi fikirleri bulmak inanın çok kolay. İyi ekip ve çok çalışmak bunlar başarıyı getiriyor. İyi bir fikir gibi durmayan işler bile bazen çok çalışmakla bir yere getirilebiliyor." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, zaman zaman geçmiş ekiplerde süre içerisinde motivasyon kayıbı yaşayan arkadaşlar olduğunu kaydetti.

Yılmaz, "Biz Kuveyt Türk olarak startuplara yardımcı olmak istiyoruz. Yüzde 100 olarak tam olarak nasıl iyi yardımcı olacağımızı bilmiyoruz. İnşallah hayırlı ve güzel bir dönem geçireceğiz. Bu dönemdeki kendi adımıza birşeyler öğreneceğiz. Bir sonraki dönemde bunları bilgi olarak kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Workinton Üst Yöneticisi (CEO) Cihan Seyithanoğlu ise girişimcilere 4. dönemin hayırlı olmasını, iyi sonuçlarla bu dönemden çıkmalarını söyledi.


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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 12:44
  1. Kuveyt Türk
  2. Lonca Girişimcilik Merkezi

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