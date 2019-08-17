Lokum yemek isterken canından oldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yürüme engelli Emine Kardaş yediği lokumun boğazına kaçması sonucu nefes alamaması üzerine hastaneye kaldırıldı. Kardaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün Kandıra Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anne ve babasıyla yaşayan, yürüme engelli olan 38 yaşındaki Emine Kardaş şekerlikten aldığı lokumu yemesinin ardından nefes alamamaya başladı. Anne ve babası müdahale ederken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emine Kardaş ambulans ile Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kardaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emine Kardaş’ı cenazesikesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsi sonrası aile yakınlarına teslim edildi.

Ölümü ile ailesini ve yakınlarını yasa boğan Emine Kardaş’ın cenazesi, bugün Karaağaç Camii’nde kılınan öğle namazı sonrası Karaağaç Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.