Lokum gibi dana kavurma nasıl yapılır?

Yumuşacık et kavurma tarifi | Kurban bayramında evlerden kavurma kokuları yükselecek. Leziz, yumuşacık kavurmalar hazırlamak isteyenler ise "Et kavurma nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor. Peki, leziz yumuşak et nasıl yapılır? Lokum gibi yumuşak et kavurma püf noktası