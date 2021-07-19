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Kadın - Aile Lokum gibi dana kavurma nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Lokum gibi dana kavurma nasıl yapılır?

Yumuşacık et kavurma tarifi | Kurban bayramında evlerden kavurma kokuları yükselecek. Leziz, yumuşacık kavurmalar hazırlamak isteyenler ise "Et kavurma nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor. Peki, leziz yumuşak et nasıl yapılır? Lokum gibi yumuşak et kavurma püf noktası

Yeniakit Publisher
2021-07-19 14:06:00 -
Lokum gibi dana kavurma nasıl yapılır?

Kurban bayramıyla birlikte pek çok kişi hem leziz hem de yumuşacık et kavurma tarifleri araştırmaya başladı. İşte, denenmiş leziz dana kavurma tarifi

Lokum gibi dana kavurma nasıl yapılır?

Lokum gibi leziz bir et pişirmek istiyorsanız; kesimden gelen etleri en az 3-4 saat buzdolabında dinlendirmeniz gerekiyor. Gelen etleri hemen poşetten çıkarmanız çok önemli. Kesimden geldiği poşetle etleri dolaba atarsanız çürümeye sebep olabilir. Bu sebeple etleri tas ya da tepsiye alarak dolapta dinlendirin.

Etleri güzelce doğrayın ve yıkayın.

Ardından tencereye iç yağı ya da kuyruk yağı koyup eritin. İç yağ yoksa sıvı yağ ya da tereyağı tercih edebilirsiniz.

Yağ eridikten sonra etleri tencereye alın.

Etler yumuşayınca tencerenin kapağını kapatın ve ocağı kısık ateşe getirin.

Etleri ara ara kontrol edin suyunu tamamen çekerse bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz.

Ocağın altını kapatmadan tuz ve kekik ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Kurban etlerinin bozulmaması için neler yapılır?

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