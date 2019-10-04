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Lokman Aylar: Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesi gazilerimizi üzdü

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, “terör örgütü propagandasını yapmak” suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tahliye edilmesine sert tepki gösterdi. Aylar, “Yargının verdiği kararlardan dolayı endişeliyiz” dedi.

04 Ekim 2019 Cuma 18:52
Lokman Aylar: Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesi gazilerimizi üzdü

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdiği eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 10 aydır tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden tahliye edilmesine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, tepki gösterdi.

"Tahliye kararı kahraman gazilerimizi üzdü"

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sırrı Süreyya Önder’in tahliye edilmesine tepki gösteren Lokman Aylar, “Son günlerde AYM vermiş olduğu kararlar ile gündemi meşgul ederken, almış olduğu kararlar vatan kahramanlarını üzmektedir. Yargıdaki bu aymazlık devam ettiği sürece vatanı için, bayrağı için, milleti için canını veren Aziz Şehitlerimiz ve aynı uğurda organlarını ve hayallerini bırakan Kahraman Gazilerimizi de mahkeme koridorlarında yargılanırken görebiliriz. Durum bu kadar ciddi ve içler acısıdır. Önce hendek operasyonlarından dolayı devletimizi “Katil Devlet” ilan edip katliam yaptığını söyleyen sözde akademisyenler ‘ifade özgürlüğü’ gerekçesiyle serbest bırakıldılar şimdi de aynı gerekçe ile Sırrı Süreyya Önder tahliye ediliyor. Bu karar aziz şehitlerimizin kutsal hatıralarını inciterek, kahraman gazilerimizi üzmüştür.” şeklinde konuştu.

"Öcalan teröristtir, teröristlerin başıdır"

10 aydır cezaevinde cezasını çeken Sırrı Süreyya Önder’in tahliye edilmesinin aynı zamanda Türkiye’nin terörle mücadeledeki geldiği nokta bakımından da eleştirilecek bir konu olduğunu hatırlatan Lokman Aylar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sırrı Süreyya Önder 2013 yılında Kazlıçeşme’deki nevruz kutlamalarında terörist başı, bebek katili Öcalan’a methiyeler düzmüş doğal olarak hakkında cezai işlem uygulanmıştır. Cezaevinde geçirdiği süre zarfında Sırrı Süreyya Önder söylediklerinden dolayı pişmanlık duymuş ve bunun için mi tahliye edilmiştir? Yoksa perde arkasında birileri meydanı boş zannedip hain bir planı uygulamaya mı çalışmaktadır. Madem Sırrı Süreyya Önder’in söylediği sözler ifade özgürlüğüdür. O halde bizler ifade özgürlüğümüzü kullanıyoruz. Öcalan teröristtir, teröristlerin başıdır, bebek katilidir. Her kim bunun aksini ifade ediyorsa o kişide teröristtir, vatan hainidir. Eline Aziz Şehitlerimizin kanları bulaşmıştır. Hangi kişi ve kişiler bu ifadelere ifade özgürlüğü deyip terör güzellemesi yapıyorsa onlarda hain terör örgütlerinin devlet kademelerine sinmiş kripto damarlarıdır. Bu yaptıklarının adı adalet değil ihanettir. Gelsinler bu kararı gözü yaşlı bir şehit anasına ya da bir gazimizin protez organlarına baka baka söylesinler."

"Devlet öksüz değildir, millet yetim değildir"

Hiç kimsenin bu ülkeyi sahipsiz olduğunu sanmamalı diyen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sırrı Süreyya Önder, 2013 yılında Bebek Katili Öcalan'ın posteri önünde bir konuşma yapmış, konuşmasında şunları söylemişti: ‘Size Kürt halkı önderi Sayın Öcalan'ın selamını getirdim. Bugün de Kürdistan'da onun onurlu evlatlarıyla onur duyuyoruz.’ Bizde Sırrı Süreyya Önder ve onun zihniyetindekilere, bu zihniyeti tahliye eden kriptolara diyoruz ki; Devlet öksüz değildir, millet yetim değildir, vatan sahipsiz değildir. Türk milletinin bekası, Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar olması biz kahraman gazilerin en büyük arzusu ve bizim namusumuzdur. Bizler bu uğurda seve seve gazi olduk gerektiğinde yine seve seve ölüme yürürüz."

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 18:52
  1. İstanbul
  2. Sırrı Süreyya Önder
  3. Anayasa Mahkemesi
  4. HDP

YORUM YAZ

  • İsmailİsmail38 dk önce
    Bu kararı veren hakimler terör sevicidir... İfade özgürlüğü bu olsa gerek.

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