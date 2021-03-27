Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma tarifi
Lokma yapılışı | Özellikle kandil günlerinde pek çok kişi lokma hazırlayıp eşe dosta ikram etmeyi tercih ediyor. Peki, evde lokma nasıl yapılır? Lokma tatlısı yapılışı | Tam ölçülü lokma tarifi
Tam ölçülü bir lokma tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz!
Lokma tarifi
Malzemeler:
- 1 paket kuru maya
- 3,5 su bardağı un
- 2 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı şeker
Şerbet için:
- 2 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı su
- 3-4 damla limon
Kızartmak için:
- 2,5-3 su bardağı sıvı yağ
Lokma tatlısı nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine unu alın.
Unun ortasını açın ve içerisine maya ve şekeri ekleyin.
Ilık suyu ilave ederek hamuru yoğurun. Ele yapışan bir hamur hazırlamanız gerekiyor.
Hamurun üzerini kapatın ve 1 saat mayalanmaya bırakın.
Şeker ve suyu tencere alın.
Şerbet kıva alınca limon suyunu ekleyin. 5 dakika sonra ocağı kapatın.
Hamuru sıkma torbasına alın ve makasla keserek kızgın yağın içerisine atın.
Pişen lokmaları tavadan alıp doğruca soğuk şerbete atın.
Afiyet olsun.