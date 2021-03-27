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Kadın - Aile Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma tarifi
Kadın - Aile

Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma tarifi

Lokma yapılışı | Özellikle kandil günlerinde pek çok kişi lokma hazırlayıp eşe dosta ikram etmeyi tercih ediyor. Peki, evde lokma nasıl yapılır? Lokma tatlısı yapılışı | Tam ölçülü lokma tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-27 16:43:00 -
Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma tarifi

Tam ölçülü bir lokma tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz!

Lokma tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket kuru maya
  • 3,5 su bardağı un
  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı şeker

Şerbet için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 3-4 damla limon

Kızartmak için:

  • 2,5-3 su bardağı sıvı yağ

Lokma tatlısı nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine unu alın.

Unun ortasını açın ve içerisine maya ve şekeri ekleyin.

Ilık suyu ilave ederek hamuru yoğurun. Ele yapışan bir hamur hazırlamanız gerekiyor.

Hamurun üzerini kapatın ve 1 saat mayalanmaya bırakın.

Şeker ve suyu tencere alın.

Şerbet kıva alınca limon suyunu ekleyin. 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Hamuru sıkma torbasına alın ve makasla keserek kızgın yağın içerisine atın.

Pişen lokmaları tavadan alıp doğruca soğuk şerbete atın.

Afiyet olsun.

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