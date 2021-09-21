Lokma tarifi | Kolay lokma tatlısı nasıl yapılır?
Lokma nasıl yapılır? Hem kolay hem de leziz bir tatlı arayanların pek çoğu ‘Lokma nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, lokma nasıl yapılıyor? Lokma için gerekli malzemeler
Damaklarınızı şenlendirecek ve son derece pratik bir tatlı istiyorsanız; işte lokma tatlısı tarifi…
Lokma tarifi
Malzemeler:
- 1 paket kuru maya
- 3,5 su bardağı un
- 2 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı şeker
Şerbet için:
- 2 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı su
- 3-4 damla limon
Kızartmak için:
- 2,5-3 su bardağı sıvı yağ
Kolay lokma tatlısı nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine unu alın.
Unun ortasını açın ve içerisine maya ve şekeri ekleyin.
Ilık suyu ilave ederek hamuru yoğurun. Ele yapışan bir hamur hazırlamanız gerekiyor.
Hamurun üzerini kapatın ve 1 saat mayalanmaya bırakın.
Şeker ve suyu tencere alın.
Şerbet kıvam alınca limon suyunu ekleyin. 5 dakika sonra ocağı kapatın.
Hamuru sıkma torbasına alın ve makasla keserek kızgın yağın içerisine atın.
Pişen lokmaları tavadan alıp doğruca soğuk şerbete atın.
Afiyet olsun.