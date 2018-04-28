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Lokantada yemek yiyordu! Masasına öyle bir şey geldi ki..

İstanbul'da bir lokantada yemek yiyen İbrahim Gümüş, masasına konan kargayı su ve yemekle besledi. İlginç anlar cep telefonuyla kaydedildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:40

Lokantada yemek yiyen İbrahim Gümüş, açık pencereden içeri girip masasına konan kargayı görünce önce büyük şaşkınlık yaşadı.

KARGAYI BESLEDİ

Gümüş, ardından, masadan uçmayan kargayla yemeğini paylaştı. İbrahim Gümüş, kaşıkla pilav ve şişeyle su vererek kargayı besledi. Bu anlar, lokantadaki müşteriler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hayvansever Gümüş'ün kargayı beslediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.

"BESLE KARGAYI OYSUN KARGAYI" DEYİMİ ÇÜRÜDÜ

Paylaşım rekoru kıran görüntülere takipçiler, 'Besle kargayı oysun gözünü deyimi çürüdü', 'Kral abim senin dostluğun kargayı da dost etti', 'Kargadan başka kuş tanımam karga benim kankim' yorumları yapıldı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 16:40
  1. karga
  2. lokanta

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