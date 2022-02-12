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Kadın - Aile Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır? Altın mercimek çorbası
Kadın - Aile

Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır? Altın mercimek çorbası

Mercimek çorbası (Lokanta usulü) bu tarifle yapılışı çok kolay...

Yeniakit Publisher
2022-02-12 18:58:00 - 2022-02-12 19:03:42
Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır? Altın mercimek çorbası

Altın mercimek çorbası (Lokanta usulü) tarifi 

Malzemeler

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet soğan
  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 6-7 su bardağı su

Altın mercimek çorbası (Lokanta usulü) tarifi nasıl yapılır?

Patates ve havuç minik minik doğranır. Soğan da küp küp doğranır. Düdüklüye sıvı yağ konulup malzemeler ilave edilir ve orta ateşte hafif yumuşayana kadar malzemeler kavrulur. Kavurduğumuz zaman havucun patatesin rengi yağa geçiyor ve çorbanın ışıl ışıl olmasını sağlıyor. Yumuşayınca yıkanıp süzülmüş kırmızı mercimek ilave edilip 2-3 tur çevrildikten sonra su ve tuz ilave edilip kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra düdüklü kapatılır ve orta ateşte düdüklünüze göre 10-15 dakika pişirilir. Havası alınıp kapağı açılır karıştırılır. Çorba başka bir tencereye tel veya plastik farketmez süzgeçten sıcakken geçirilir. Blender ile geçirmek daha kolay olur ve çorbanız boz renkli değişik kıvamlı olacaktır. Afiyet olsun.

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