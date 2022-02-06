Lokanta usulü mercimek çorba tarifi | Tam ölçülü mercimek çorbası:
Tam ölçülü leziz bir çorba hazırlamak isteyenler ‘Mercimek çorbası nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, lokanta usulü mercimek çorbası için hangi malzemeler gerekli?
Sofraların olmazsa olmazıdır çorbalar… İçinizi ısıtacak, leziz bir çorba tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, mercimek çorba tarifi…
Lokanta usulü mercimek çorba tarifi | Tam ölçülü mercimek çorbası:
Malzemeler:
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet patates
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Nane
- Kimyon
- 6 su bardağı su
Mercimek çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle soğan, havuç ve patatesi doğrayarak başlayın.
Bir yemek kaşığı tereyağını tencereye alın.
Tencereye soğanları alıp kavurun.
Ardından sarımsak, patates ve havuçları da tencereye ekleyin ve birkaç dakika soteleyin.
Mercimeği ekleyip kavurmayı sürdürün.
Tencereye sıcak suyu ekleyin.
1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı unu tavada kavurun.
Kavrulan unu çorbaya karıştırarak ekleyin.
Son olarak tuz ve baharatları ekleyip çorbayı kaynamaya bırakın.
Tüm malzemeler yumuşadığında çorbayı blendardan geçirin.
Arzu ederseniz çorbanızı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.