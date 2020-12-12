Lokanta usulü bulgur pilavı nasıl yapılır?
Lokanta usulü bulgur tarifi | Bulgur neredeyse her yemeğin yanına fazlasıyla yakışır. Dillere destan, damakları şenlendiren bir bulgur pilavı tarifi arıyorsanız mutlaka bu usulü denemelisiniz. Peki, lokanta usulü bulgur pilavı nasıl yapılır? Tam ölçülü bulgur pilavı tarifi | Tane tane bulgur tarifi
Tane tane bulgur pilavı | Bulgur ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Bulgur pilavı ise neredeyse her yemeğin yanına yakışır. Peki, lokantalarda yapılan genellikle kebaplarla ikram edilen bulgur pilavının nasıl yapılacağını biliyor musunuz? | Lokanta usulü bulgu pilavı püf noktası
Lokanta usulü bulgur pilavı tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 2 adet yeşil biber
- 2 su bardağı bulgur
- 2 adet domates
- 3 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı salça
- Sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Karabiber
- Tuz
Lokanta usulü bulgur pilavı nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve göz kararı sıvıyağ ekleyin.
Küp küp doğradığınız soğan ve biberleri ocağa alıp kavurun.
Rendelediğiniz domates ve salçayı da tencereye alıp kavurun.
Salçanın kokusu çıkınca yıkadığınız bulguru tencereye alın.
Tuz ve karabiberi alıp birkaç dakika kavurun.
Ardından sıcak suyu tencereye alın.
Su kaynayınca ocağın altını kısın.
Pilavınız ağır ateşte yavaşça suyunu çekecektir.
Pilav suyunu çekince demlenmeye bırakın.
Ardından servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.