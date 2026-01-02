Lojman kiraları belli oldu! İşçi ve memurlar mutlu...

  • İSTANBUL
Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu

Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Türkiye turizm atağına geçti: Çinlilere vizesiz dönem başladı

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait savaş uçağı düşürüldü 300’den fazla asker ele geçirildi

Suudi ve BAE, çatışmaya doğru gidiyor: Kardeşlikleri düşmanlığa döndü
Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre kamu konutlarının 2026 yılı kira bedelleri artırıldı. Metrekare başına kira, kalorifersiz konutlarda 15,99 liraya, kaloriferli konutlarda 20,97 liraya yükselirken, yeni tarifeler 15 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak.

Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre kamu konutlarının 2026 yılı kira bedelleri artırıldı. Metrekare başına kira, kalorifersiz konutlarda 15,99 liraya, kaloriferli konutlarda 20,97 liraya yükselirken, yeni tarifeler 15 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak.

Kamu konutlarının aylık kira bedelleri artırıldı. Buna göre, kalorifersiz konutlarda 12 lira 74 kuruş olan metrekare kira bedeli 15 lira 99 kuruşa, kaloriferli konutlarda metrekare kira bedeli ise 16 lira 71 kuruştan 20 lira 97 kuruşa yükseltildi.

Kamu konutlarının 2026 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, kerpiç ve ahşap konutlarda metrekare için 8 lira 15 kuruş olan kira bedeli 10 lira 23 kuruşa, kalorifersiz konutlarda 12 lira 74 kuruş olan metrekare kira bedeli 15 lira 99 kuruşa, kaloriferli konutlarda metrekare kira bedeli ise 16 lira 71 kuruştan 20 lira 97 kuruşa yükseltildi.

Ayrıca kaloriferci ve kapıcı hizmetleri, elektrik ve su giderlerinin kurumlarca karşılanıp karşılanmaması durumuna göre ek kira bedelleri alınacak.

Yeni tebliğ 15 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

