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Ekonomi Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun yetkileri belirlendi
Ekonomi

Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun yetkileri belirlendi

Lojistik Koordinasyon Kurulu ile Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 20:06:00 -
Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun yetkileri belirlendi

Lojistik Koordinasyon Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanından oluşacak.

Kurulun sekretarya hizmetlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı teşkilatı bünyesindeki bir hizmet birimi yürütecek. Ulaştırma ve Lojistik Master Plan hedefleri çerçevesinde stratejiler belirleyecek.

Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısından oluşacak.

Kurul, lojistik merkezlerin ve iltisak hatlarının planlanarak yapılması yönünde gerekli çalışmaları yürütecek.

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