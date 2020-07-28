Logitech, yeni Pro X Lightspeed kablosuz kulaklığını tanıttı

Bilgisayar aksesuar tasarımları ile oyunculara hitap eden Logitech, son model kablosuz oyuncu kulaklığını duyurdu. Usb-C ile şarj olabilen ve alimunyum tasarıma sahip olan yeni Logitech yeni Pro X Lightspeed ayrıca, 2.4GHz USB Tip-A kablosuz alıcısı ile 13 metreye kadar performansını sunmaya devam ediyor. Kulak yastığında ise değişiklige giden Logitech, pedlerin üzerinde normal deri kullanmak yerine bu modelde kadife dokuya yer verdi. Kulaklığın sol fincanında mikrofon için özel olarak ses açma/kapama tuşu, ses seviyesini ayarlayabileceğiniz bi fare tekerleği ve Usb-C şarj girişi bulunmakta. Bir çok kulaklıkta gördüğümüz mikrofonu çıkarma özelliği Pro X Lightspeed'te de mevcut. ABD fiyatı 200 dolar olacak kulaklığın ülkemiz fiyatı (1.393,42 Türk Lirası+ vergiler) olması bekleniyor.