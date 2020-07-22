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Teknoloji

Logitech ve Herman Miller, ortak yapım oyuncu koltuğunu tanıttı

Logitech ve Herman Miller ortak yapım oyuncu koltuğunu tanıttı. Oyuncu koltuğunun özellikleri neler? Logitech ve Herman Miller ortak yapım olan koltuğun başlangıç fiyatı nedir?

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:12:00 - 2020-07-22 17:16:52
Logitech ve Herman Miller, ortak yapım oyuncu koltuğunu tanıttı

Dünyaca ünlü bilgisayar ekipmanı Logitech ile mobilya şirketi olan Herman Miller ortak olarak ürettikleri "Oyuncu Koltuğu"nu tanıttı. Yarış arabalarından ilham alan bir oyun koltuk, kıvrımlı yapısı ile omurgayı tam olarak sarıyor.

"e-spor oyuncularının oturuş pozisyonunu öğrenmek içi Logitech ile çalıştık"

 Twitch yayıncıları, e-Spor oyuncularına göre oyuncu koltuğu üretmek isteyen Herman Miller, oyuncuların oturuş pozisyonuna göre tasarlamak içi Logitech ile çalıştıklarını açıkladı. 

 

"Yedi farklı kalibrasyon noktasına sahip"

 Duruş ve omurga pozisyonunuza uyum sağlama, doğal bir devirme mekanizması, ve "Dinamik Piksel Dolaşımı" olarak adlandırdığı oturum sırasında otomatik olarak ağırlığı dağıtmaya yardımcı olan özelliğe sahip olan koltuk ayrıca, serin tutmak için koltuğun içinde bakır yüklü plakalara da bulunuyor. Logitech-Herman Miller oyuncu koltuğunun başlangıç satış fiyatının  1.495 dolar olması bekleniyor.

 

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