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Aktüel Lodos hastanelik etti!
Aktüel

Lodos hastanelik etti!

Yeniakit Publisher
2024-06-29 20:10:00 -
Lodos hastanelik etti!

Edirne'de kuvvetli lodos sebebiyle pazar şemsiyesi devrildi. Olayda bir kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle başına pazar şemsiyesi devrilen Gülcan K. (46), yaralandı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’nde meydana geldi. Eşiyle birlikte alışverişe çıkan Gülcan K.'nın başına kuvvetli lodos nedeniyle pazar şemsiyesi devrildi. Başından yaralanan ve baygınlık geçiren Gülcan K., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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