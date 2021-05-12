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Dünya Lod şehri neresi? Lod şehri Filistin’e mi geçti? Lod şehri Filistinin neresinde?
Dünya

Lod şehri neresi? Lod şehri Filistin’e mi geçti? Lod şehri Filistinin neresinde?

İşgalci terör devleti İsrail, Kadir Gecesi’’nde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek Aksa’da Müslümanların onurunu kurtarmaya çalışan Filistinlilere plastik mermilerle müdahalelerde bulundu. Filistinlilerin şanlı direnişi teröristleri çileden çıkardı. Terörist devlet İsrail, Gazze’ye saldırması sonrası Hamas, fırlattığı roketlerle karşılık verirken, Filistinli gençler ise destan yazmaya başaldı. Filistinli gençlerin Lod şehrinde kontrolü ele geçirmelerinin ardından Yahudiler, işgal ettikleri yerleşim yerlerini terk etmeye başladı. Peki Lod şehri neresi? Lod şehri filistinin neresinde?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 08:38:00 - 2021-05-12 08:55:33
Lod şehri neresi? Lod şehri Filistin’e mi geçti? Lod şehri Filistinin neresinde?

Lod şehri neresi? Lod, Tel Aviv'in 15 kilometre güneydoğusunda Arap-Yahudi şehridir. Şehir İsrail'in orta bölümünde bulunmaktadır. 2007 yılı sonunda şehrin nüfusu 67.000'dir. Lod'da Roma ve Yunan döneminde kurulmuş tarihi bir şehre kadar ilk yerleşimler uzanmaktadır. İsrail'in ana uluslararası havaalanı olan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı burada bulunmaktadır. 

1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında kenti Irgun ve Hagana örgütleri ele geçirdi. 50.000 civarında Arap yerleşimci diğer kentlere sürüldü. Bu sürgünün amacı Tel Aviv ile Kudüs arasındaki stratejik açıdan önemli yolu güvenli hale getirmekti. 2001'de yapılan nüfus sayımına göre nüfusun %80'i Yahudilerden, çoğunluğu Müslüman olmak üzere %19.7'si Araplardan oluşmaktadır.

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