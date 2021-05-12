Lod şehri neresi? Lod şehri Filistin’e mi geçti? Lod şehri Filistinin neresinde?

Lod şehri neresi? Lod, Tel Aviv'in 15 kilometre güneydoğusunda Arap-Yahudi şehridir. Şehir İsrail'in orta bölümünde bulunmaktadır. 2007 yılı sonunda şehrin nüfusu 67.000'dir. Lod'da Roma ve Yunan döneminde kurulmuş tarihi bir şehre kadar ilk yerleşimler uzanmaktadır. İsrail'in ana uluslararası havaalanı olan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı burada bulunmaktadır.

1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında kenti Irgun ve Hagana örgütleri ele geçirdi. 50.000 civarında Arap yerleşimci diğer kentlere sürüldü. Bu sürgünün amacı Tel Aviv ile Kudüs arasındaki stratejik açıdan önemli yolu güvenli hale getirmekti. 2001'de yapılan nüfus sayımına göre nüfusun %80'i Yahudilerden, çoğunluğu Müslüman olmak üzere %19.7'si Araplardan oluşmaktadır.