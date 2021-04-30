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Teknoloji Lockheed Martin'den dikkat çeken F-35 satma teklifi
Teknoloji

Lockheed Martin'den dikkat çeken F-35 satma teklifi

ABD'li Lockheed Martin, Finlandiya'ya 'F-18 Hornet' uçaklarının yerini almak üzere F-35 satma teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 11:04:00 -
Lockheed Martin'den dikkat çeken F-35 satma teklifi

Finlandiya, F-18 Hornet uçaklarının yerini almak üzere yeni nesil savaş uçakları için açtığı ihalede ABD, İngiltere, Fransa ve İsveç'ten 5 şirketten teklif aldığını bildirdi.

Finlandiya Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre; toplamda 10 milyar avroluk ihale için, ABD'li Boeing ve Lockheed Martin, İngiliz Eurofighter, Fransız Dassault ve İsveçli Saab firmaları teklif verdi.

Açıklamada Boeing'in F-18 Super Hornet, Lockheed Martin'in F-35, Dassault'nun Rafale, Eurofighter'ın Typhoon ve Saab'ın Gripen uçaklarını satmayı teklif ettiği belirtildi.

Öte yandan Boeing firmasının ayrıca Fin hükümetine F-18 Super Hornet tipi uçaklar ile onların elektronik savaşa uyarlanmış versiyonu EA-18G Growler tipi uçakları birlikte satın alma seçeneği sunduğu bildirdi.

Hükümetin teklifleri değerlendirerek yıl sonuna kadar karar vermesi bekleniyor.

Halen envanterinde 60 F-18 savaş uçağı bulunan Finlandiya Hava Kuvvetleri, 1990'lı yılların başında satın alınan uçakların yerine yeni nesil uçaklar satın alınması sürecini 2014'te başlatmıştı.

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