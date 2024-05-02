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Gündem Liyakat yok hata var! CHP’li Kadıköy'e İBB'den armağan
Gündem

Liyakat yok hata var! CHP’li Kadıköy'e İBB'den armağan

Yeniakit Publisher
2024-05-02 11:30:00 - 2024-05-02 11:32:38

Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ'nin ortak çalışması sırasında rögar kapağının patlaması ile caddeler göle döndü.

Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde 30 Nisan tarihinde saat 16.00 sıralarında yaşandı.

Cadde üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ ekiplerinin ortak yürüttüğü alt yapı çalışmaları sırasında yapılan bir hata nedeniyle rögar kapağı patladı.

Rögarın patlamasıyla birlikte caddeler ve yollar sular altında kalarak göle döndü. Yaşanan olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Mahalle sakinlerinden esnaf Murat Köse, "Ben 50 yıldır buradayım. Bakım yapılmadı. Şimdi bakım yapılıyor ama patlama oluyor" dedi.

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