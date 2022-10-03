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Siyaset Liyakat nutukları yine lafta kaldı... İmamoğlu'ndan kitabını yazan isme İBB'de üst düzey görev
Siyaset

Liyakat nutukları yine lafta kaldı... İmamoğlu'ndan kitabını yazan isme İBB'de üst düzey görev

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) işe alım sürecine ilişkin "Referans yok, liyakat var" açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, kendisi hakkında kitap yazan Şirin Mine Kılıç'a belediyede üst düzey görev verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 20:09:00 -
Liyakat nutukları yine lafta kaldı... İmamoğlu'ndan kitabını yazan isme İBB'de üst düzey görev

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hakkında kitap yazan Şirin Mine Kılıç'ı, İBB'de Başkanvekili olarak atadığı ortaya çıktı.

Belediyede işe alındı

"Benim Sevgili Başkanım Ekrem İmamoğlu" isimli kitabın yazarı olan Kılıç'a, belediyede "Atletizm Şube Sorumluluğu" görevi verildi.

"Referans yok liyakat var"

İmamoğlu bugün sosyal medya hesabından İBB'nin itfaiye eri ve zabıta memuru ilanına başvuran 325 adayın mülakat görüntülerini paylaştı ve "Referans yok, liyakat var" notunu düştü.

İmamoğlu seçim döneminde yaptığı açıklamada ise, "Liyakat ötesi kavramları çatır çatır yıkacağız" demişti.

 

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