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Gündem Liyakat naraları yine boşa gitti! İmamoğlu Özge Türkyılmaz'ı İBB'de danışman yaptı
Gündem

Liyakat naraları yine boşa gitti! İmamoğlu Özge Türkyılmaz'ı İBB'de danışman yaptı

Göreve gelmeden 'liyakat' naraları atan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Miss Turkey yarışmasına katılan 24 yaşındaki CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Özge TürkYılmaz'ı İBB'de kariyer danışmanı olarak işe aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 09:36:00 - 2020-08-29 09:37:05
Liyakat naraları yine boşa gitti! İmamoğlu Özge Türkyılmaz'ı İBB'de danışman yaptı

Müslüman Türk kadınlarının vücutlarının ahlaksızca sergilendiği sözde yarışma Miss Turkey'e katılan, CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen, 24 yaşındaki CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Özge Türkyılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de kariyer danışmanı olarak işe başladı. Göreve gelmeden önce liyakat naraları atan İmamoğlu'nun işe aldığı Türkyılmaz'a İBB'de özel oda tahsis edildi.

Odasından fotoğraf paylaştı

Toplum tarafından büyük tepki alan işe alım sonrası Türkyılmaz, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı iddialarını doğrulayan Türkyılmaz Twitter'dan 'Güzel odamdan günaydın' notuyla fotoğraf paylaştı. Paylaşımları tepki alan isim, sosyal medya hesaplarını kapattı.

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Yorumlar

.....

İmamoğlu nün neden bu hanımı işe aldığı çok belli değil mi? Tam aksine tam layikini bulmus papazoglu. Bundan sonrasını doktorası karısı düşünsün.
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Sağduyu

Tıpkı Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı gibi...Muhtemelen çok zeki bu çocuklar, yoksa biri İBB başkanına diğeri Cumhurbaşkanına danışman olabilir mi?
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