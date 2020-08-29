Liyakat naraları yine boşa gitti! İmamoğlu Özge Türkyılmaz'ı İBB'de danışman yaptı
Göreve gelmeden 'liyakat' naraları atan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Miss Turkey yarışmasına katılan 24 yaşındaki CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Özge TürkYılmaz'ı İBB'de kariyer danışmanı olarak işe aldı.
Müslüman Türk kadınlarının vücutlarının ahlaksızca sergilendiği sözde yarışma Miss Turkey'e katılan, CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen, 24 yaşındaki CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Özge Türkyılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de kariyer danışmanı olarak işe başladı. Göreve gelmeden önce liyakat naraları atan İmamoğlu'nun işe aldığı Türkyılmaz'a İBB'de özel oda tahsis edildi.
Odasından fotoğraf paylaştı
Toplum tarafından büyük tepki alan işe alım sonrası Türkyılmaz, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı iddialarını doğrulayan Türkyılmaz Twitter'dan 'Güzel odamdan günaydın' notuyla fotoğraf paylaştı. Paylaşımları tepki alan isim, sosyal medya hesaplarını kapattı.