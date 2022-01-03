"Liyakat" diye bik bik öten İmamoğlu'ndan yeni skandal

Nedim Şener, her fısatta "liyakat"ten bahseden muhalefetin ikiyüzlülüğünü bir defa daha gözler önüne serdi. Şener, Hürriyet'teki yazısında, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğunda oturduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, milli sporcu yetiştiren babayı kovup, PKK’lıları içeri aldığını belirtti. İşte İmamoğlu'nun maskesini düşüren o yazı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü’nde görevliyken Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından işten çıkarılan M.K., 29 Aralık 2021 günü e-posta adresime şu mesajı yolladı:

“Biz de 4 Ocak 2021 günü, 25 kişi aynı anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü’nden işten çıkarıldık. Bu ‘Eylo’ kod adlı Sevtap Ayman denilen PKK’lı şu anda bizim koltuğumuzda oturuyor. İBB Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk’ün sekreterliğini yapıyor. 962 mahalle muhtarı aracılığıyla vatandaşların bilgilerini topluyor.”

E-posta kutusuna bakarken gözüme çarpan bu mesajı, İBB Başkanı İmamoğlu’nun sözcüsü Murat Ongun’a konuyla ilgilenmesi için şahsi Twitter hesabımdan paylaştım.

PKK ÜYELİĞİNDEN GÖZALTI

O, konuyu araştırıp doğru olup olmadığını açıklayacağına, akşam Haber Global kanalında katıldığım programa bağlanıp, “Resmen bir kadını terörist ilan etti” diyerek onu savunmuştu.

Oysa İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Sevtap Ayman hakkında zaten “Terör örgütü PKK’ya üye olmaktan” soruşturma yürütüyordu. Soruşturma 2020 yılında başlamış, 26 Kasım 2021 günü de gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest kalmıştı.

Sevtap Ayman’ın, PKK/KCK’nın dağ kadrosuna eleman aktaran kişilerden biri olduğu ve 26 Kasım 2021 günü gözaltın alındığına dair haberin yayınlanmasından sonra Murat Ongun, “Sabah gazetesi anca kendini tokatlar çünkü yalanın merkezidir. Sevtap Ayman isimli çalışanımız tutuklu değil. Mesleğinin gereği görevini yarın sabah yapmaya devam edecek. Meydan boş değil, yalana geçit yok çünkü İBB var.” diye savunmaya geçmişti.

KİM BU SEVTAP AYMAN?

Peki kimdi Murat Ongun’un ve İBB yönetiminin kol kanat gerdiği Sevtap Ayman?

İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’de büro işçisi olarak çalışan Ayman hakkında; 2016 yılında özel kolejde öğretmenlik yaparken, terör örgütünü simgeleyen kıyafetlerle halay çekerek öğrencilere PKK propagandası yaptığı ihbarı üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2020/99366 sayılı soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı olduğu, örgüt güdümünde haber yapan JİN Haber Ajansı içerisinde faaliyet gösterdiği ve 2011-2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak maksadıyla Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve diğer terör örgütü kamplarına giderek örgüt mensupları ile yüz yüze görüşmelerde bulunarak, örgütsel mahiyette talimatlar aldığı tespit edildi. Yurtdışı giriş-çıkış kayıtları da Irak’a yaptığı giriş-çıkışlar da teyit edildi. Hakkında, PKK’nın kırsal alanına eleman aktarım faaliyetlerinde bulunduğu yönünde tanık ifadesi ve teşhis bulunan Ayman, terör örgütü propagandası yapan şahıslarla birlikte 26 Kasım 2021 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alındı ve 29 Kasım 2021 tarihinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

PKK’LI TERÖRİSTLERİN MESAJLARINI PAYLAŞTI

Ayman’ın ayrıca Twitter üzerinden “eylo(@eylemdas)” rumuzu ile örgütsel propaganda içeren paylaşımlar yaptığı da görülüyor. Sevtap Ayman, ifadesinde PKK’nın JİN Haber Ajansı’na yalnızca işçi ve kadınlarla alakalı haberler gönderdiğini, Irak giriş-çıkışlarını ise akraba ziyaretleri ve Dohuk Üniversitesi’nde eğitim görmek olarak açıkladı. İfadesinde, Kürtçe’si yetersiz olduğu için eğitimi bıraktığını ve Türkiye’ye döndüğünü söyledi.İlginç değil mi, PKK’nın bir ajansı hiç ilişkisi olmayan birinin gönderdiği haberleri yayınlıyor. Öyle mi? Ya da Kürtçe’sinin yetersiz olduğunu anlaması için Türkiye’den kalkıp Irak’ta, Dohuk Üniversitesi’ne gitmesi gerekiyormuş. Tam Murat Ongun’un inanacağı ya da takipçilerini inandıracağı gerekçeler!

İÇİŞLERİ MÜFETTİŞLERİ İDDİALARI İNCELİYOR

Sevtap Ayman ifadesinde, Irak’a gidiş gerekçelerinden birisini de “akraba ziyareti” olarak açıkladı. Sevtap Ayman’ın akraba dediği kişi, “kırmızı” kategoride aranan PKK’lı terörist olan görümcesi Kadriye Sayın olabilir mi?

Çünkü, dün basına yansıyan bilgilere göre, eşi İ.A.’nın ablası “Mizgin” kod adlı Kadriye Sayın, 1993 yılından beri PKK’nın dağ kadrosunda yer alıyor. 1992 yılında örgütsel faaliyetlere başlayıp 1993’te dağ kadrosuna katılmış Irak ve Suriye’de faaliyet göstermiş bir terörist.

Edindiğim son bilgi şu: Sevtap Ayman’ın görevi ve bağlantıları, daha önceden İçişleri Bakanlığı’na giden bilgiler ışığında müfettişler tarafından da incelenecek konular arasındaymış.

CHP’LİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKEN İŞTEN ATMA

“Liyakat” diye işe başlayan Ekrem İmamoğlu yönetiminin düştüğü durum çok acı. Bir yandan Murat Ongun gibi birinin garip savunma ve saldırısı, diğer yandan FETÖ, PKK, DHKP-C bağlantılı sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonları ile iş daha çok sarpa sarıyor.

Göreve geldikten sonra 15 bine yakın kişiyi işten çıkaran, 20 binden fazlasını alan Ekrem İmamoğlu yönetiminin son icraatı, İBB Spor A.Ş.’ye bağlı olarak Silivri’de bir yandan futbol antrenörlüğü yapan diğer yandan kızı İrem Kurt gibi milli tenisçi yetiştiren Özgür Kurt’un, temizlik işçisi olmayı kabul etmemesi üzerine 31 Aralık günü işine son verilmesi oldu. Silivri’de CHP’lilerin bile tepki gösterdiği kararın anlamı şu: PKK’lılar ve yardakçıları içeri, milli sporcu yetiştirenler dışarı..."