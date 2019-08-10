Liverpool'un yıldızından İstanbul paylaşımı
İngiliz ekibi Liverpool'un başarılı savunma oyuncusu Van Dijk, sosyal medya hesabından İstanbul ile ilgili paylaşımda bulundu.10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:06
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasında 14 Ağustos tarihinde Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesinde Liverpool'un yıldız ismi Virgil van Dijk'tan İstanbul paylaşımı geldi.
Başarılı savunma oyuncusu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "İstanbul'da görüşürüz" notu düştü.
İşte Virgil van Dijk'ın paylaşımı;
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