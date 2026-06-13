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Foto - Tüm ülkeyi şok eden olayda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim oldular!

ON DAKİKA HABERİ: İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin kasasından 147 milyon TL değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün soyulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece Adliyesi emanetini soyup eşiyle yurtdışına kaçan Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıkmış, o tarihte çaldıkları altın ve gümüşleri 12 araçlık konvoyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürdükleri belirlenen 16 zanlı yakalanmıştı.

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Foto - Tüm ülkeyi şok eden olayda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim oldular!

BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ SOYGUNUNDA KİLİT İKİ İSİM TÜRKİYE'YE TESLİM OLDU Organize soygunu yönlendiren, soygun sırasında araçta bekleyen ve kuzeni Muhammed Efe'yle birlikte firari olarak aranan Muhammed Seferoğulları isimli iki kilit zanlının Gürcistan güvenlik birimleri tarafından yakalanarak hapse atıldıkları kaydedildi. Olayın baş aktörü firari adliye personeli Erdal Timurtaş her yerde aranırken, izlerine Gürcistan'da rastlanan Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları'nın, bu akşam saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Türk makamlarına teslim oldukları öğrenildi.

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Foto - Tüm ülkeyi şok eden olayda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim oldular!

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunun soyulmasına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Olaydan sonra incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve yapılan teknik çalışmalarda, Erdal Timurtaş'ın, soygun planını 13 Kasım günü hayata geçirdiği belirtildi.

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Foto - Tüm ülkeyi şok eden olayda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim oldular!

Sabah mesai başlamadan adliyeye gelen Timurtaş, kasaları boşalttıktan sonra 147 milyon TL değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü, poşetlere koyup adliye koridorlarında dosya taşımak için kullanılan market arabasına yükleyerek dışarı çıkardı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, Timurtaş ile eşinin İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıktı. İki isim hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

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Yorumlar

Hüseyin Yavuz

Kendileri teslim oldu da altınlar ne oldu?
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