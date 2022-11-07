Liverpool'un başına bu da mı gelecekti!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, sahibi Fenway Sports Group (FSG) tarafından satılığa çıkarıldı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, satışa çıkartıldı.

Kulübün sahibi olan Fenway Sports Group, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacaklarını açıkladı.

"Liverpool'un menfaatleri için yeni hissedarlarla işbirliği yapmayı düşünebiliriz"

Liverpool'un hisseleri Amerikan merkezli Fenway Sports Group'a ait. Şirket, "Bir süredir Liverpool'a hissedar olmak isteyenlerden teklifler alıyoruz. Doğru koşullarda, Liverpool'un menfaatleri için yeni hissedarlarla işbirliği yapmayı düşünebiliriz. Kulübün saha içinde ve dışında başarısı ise esas önceliğimiz." açıklamasını yaptı.

2010 yılında Liverpool'u satın almışlardı

FSG, 2010 yılında Liverpool'u satın almıştı. İngiliz devi bu yönetimle, Jurgen Klopp'u takımın başına getirdi ve 30 yıl aradan sonra lig şampiyonluğu yaşadı. İkonik Anfield Stadı'nın genişletme çalışmaları da sürüyor.

Geçen yıl hisselerin yüzde 11'ini sattılar

Şirket geçen yıl hisselerinin yüzde 11'ini 750 milyon dolara satmıştı. FSG, Amerikan beyazbol takımı Boston Red Sox'ın da çoğunluk hisselerini elinde bulunduruyor.