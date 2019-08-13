Liverpoollu taraftarlar maç öncesi İstanbul’da doyasıya eğlendi İSTANBUL(İHA) – UEFA Süper Kupa maçında takımlarını desteklemek için İstanbul’a gelen çok sayıda Liverpool taraftarı, Taksim’de bir araya gelerek gece boyu takımları lehinde şarkılar söyleyip eğlendi.

İSTANBUL(İHA) – UEFA Süper Kupa maçında takımlarını desteklemek için İstanbul’a gelen çok sayıda Liverpool taraftarı, Taksim’de bir araya gelerek gece boyu takımları lehinde şarkılar söyleyip eğlendi.

UEFA Süper Kupa müsabakası kapsamında Liverpool ve Chelsea yarın Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Büyük final öncesi takımlarını destekleme için İstanbul’a gelen Liverpool taraftarları, Taksim’de düzenlenen organizasyonda buluştu.

Liverpool resmi Türkiye Taraftar Grubu’nca düzenlenen etkinlikte yüzlerce taraftar bir araya geldi. Taksim’deki organizasyonda şarkıcı Jamie Webster, sahneye çıkarak takım şarkıları söyledi.

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