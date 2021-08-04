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Spor

Liverpool'dan Becker'e 6 yıllık yeni sözleşme

İngiltere devi Liverpool, Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker'in sözleşmesini yeniledi. Becker, Liverpool ile Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 20:11:00 -
Liverpool'dan Becker'e 6 yıllık yeni sözleşme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in sözleşmesini yeniledi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki deneyimli file bekçisiyle 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2018 yılında Roma'dan Liverpool'a transfer olan Alisson Becker, tüm kulvarlarda 130 maça çıktı.

Alisson Becker, İngiliz temsilcisiyle Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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