  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Liverpool'da takım kaptanı Henderson sezonu kapadı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:39:06 -
Liverpool'da takım kaptanı Henderson sezonu kapadı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapadı.

Teknik direktör Jurgen Klopp, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Brighton maçında girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan 30 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrollerin ardından ligdeki son 4 maçta forma giyemeyeceğini kaydetti.

Alman teknik adam, Liverpool'un 30 yıl sonra gelen şampiyonluğunda büyük katkısı olan Henderson'un ameliyat geçirmeyeceğini ve gelecek sezon takımdaki yerini alacağını aktardı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan İngiliz futbolcu, 4 gol attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı