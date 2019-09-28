Liverpool zor da olsa 7'de 7 yaptı
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, deplasmanda Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti.28 Eylül 2019 Cumartesi 17:00
Ligin 7. haftasının açılış maçında Liverpool, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'ın konuğu oldu.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran konuk ekip Liverpool, 70. dakikada Georginio Wijnaldum'un ağları sarsmasıyla mücadeleyi 1-0 kazandı.
Lider Liverpool, ligde 7'de 7 yaparak puanını 21'e çıkardı. Sheffield United ise 8 puanda kaldı.
YORUM YAZ